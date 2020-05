Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: francese pedina di scambio?

Adrien Rabiot sembra esser destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ma qual è la situazione?

Il nome di Adrien Rabiot è senza alcun dubbio uno di quelli più chiacchierati e discussi in queste settimane senza calcio giocato e senza campionato. Il francese sembra infatti esser destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ma quale potrebbe essere il suo futuro? I bianconeri provare a studiare una strategia che possa accontentare entrambe le parti.

Calciomercato Juventus, Rabiot pedina di scambio?

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, sul transalpino ex Psg ci sarebbero delle offerte dalla Premier. Everton e Manchester United le squadre più interessate. Viste le difficoltà economiche, potrebbe prendere corpo l’ipotesi di uno scambio. Una soluzione che in casa piemontese sarebbe stata vagliata da sempre. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà. Ciò che sembrerebbe esser certo è che l’addio alla Juventus di Rabiot avverrebbe secondo modalità precise, ossia con il taglio dell’ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, una buona uscita e uno sconto sulla valutazione.

