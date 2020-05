Uefa, la Juventus tra le poche ad avere tutti i titoli. Inter, dove sei?

La Uefa ha celebrato la Juventus come una delle poche formazioni europee ad aver vinto tutte le competizioni organizzate in Europa.

L’Inter non c’è e non c’è Calciopoli o Triplete che tenga. Probabilmente non ci sarà mai perchè la Coppa delle Coppe è stata soppressa da tempo. La Uefa ha fatto oggi presente come la Juventus sia una delle pochissime squadre a far parte di un club molto prestigioso. Un club esclusivista dove si sfoggiano tutti i trofei europei conquistati. Il presidente Agnelli può vantarsi che al sodalizio da lui presieduto non manca nulla.

La Uefa tiene in grande considerazione la Juve

Solo cinque squadre hanno vinto tutti i quattro principali trofei per club maschili. Ma una squadra può aggiungersi a questo club esclusivo in questa stagione. Ajax, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus e Manchester United hanno in bacheca Champions League/Coppa dei Campioni, Europa League/Coppa UEFA, Coppa delle Coppe e Supercoppa. A loro potrà aggiungersi l’Atlético Madrid se alzerà la coppa dalle grandi orecchie. Ai bianconeri la celebrazione fa molto piacere perché ricorda i trionfi fuori dai confini nazionali. Sono passati ormai 24 anni da quella sera di Roma. Era il 22 maggio…

