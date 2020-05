Cristiano Ronaldo dopo Haaland e Lewandosky? La Juve ci spera

La Bundesliga ha evidenziato come la fine del lookdown sia stata segnata dai gol di Haaland e Lewandosky. Anche Cristiano Ronaldo farà lo stesso?

Cristiano Ronaldo è l’arma che la Juventus utilizzerà per vincere lo scudetto. In Europa poi si vedrà, anche perché i bianconeri dovranno prima cosa passare il turno contro il Lione ribaltando il ko dell’andata. Nel frattempo arrivano segnali, per così dire, dalla Germania. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come la Bundesliga ha spiegato che Haaland e Lewandowski segnano come prima. Facile che succeda anche al Re che ha potuto allenarsi in campo, nella sua Madeira. da una decina d’anni almeno, del resto, è il più decisivo del mondo, specie nel finale, quando i gol pesano il doppio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandragora: i bianconeri mantengono la promessa data all’Udinese

Cristiano Ronaldo, la Juventus aspetta i suoi gol

Grazie a una rosa unica, la Juve sarà quella che meglio sopporterà gli impegni ravvicinati. La Champions però garantiva concentrazione e furore che quest’anno la Juve non ha mostrato sempre in campionato. Dovrà imporseli per tenere a distanza la Lazio che ha la furia del sogno e verrà a Torino senza dover temere lo Stadium intimidatorio. Dove, per altro, ha già vinto. Un punto è nulla, Cristiano Ronaldo lo sa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK