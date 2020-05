La Juventus manterrebbe la parola data all’Udinese riacquistando Rolando Mandragora per 26 milioni di euro, ecco lo scenario

Quando l’Udinese comprò il centrocampista italiano dalla Juventus per 20 milioni di euro nell’estate del 2018, la Juventus assicurò alla società friulana che avrebbe garantito un diritto di riscatto per 26 milioni entro il 2020, dunque bianconeri intenzionati a rispettare l’accordo pattuito con l’altro club bianconero, l’Udinese e dunque il futuro di Rolando Mandragora sarà di nuovo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Mandragora: i bianconeri mantengono la promessa data all’Udinese

Naturalmente per il centrocampista italiano questa potrebbe essere anche un’opportunità in chiave, appunto, nazionale. Già leader dell’under 21 (dov’è capitano) Mandragora potrebbe giocare nella Fiorentina ed essere utilizzato come possibile pedina di scambio per arrivare ad un altro obiettivo dei bianconeri: Gaetano Castrovilli. Ma c’è anche da considerare che viste le buone prestazioni e la qualità dimostrata da Mandragora su di lui ci sono diversi club di prestigio della Serie A, infatti oltre ai viola ci sono anche Roma e Napoli. Anche se l’ipotesi più voluta dal giocatore stesso sarebbe quella di giocare proprio alla Juventus, lui si sente pronto e farebbe di tutto per restare ma non si opporrà nemmeno qualora la destinazione proposta per lo scambio potrebbe garantirgli un posto da protagonista in ottica nazionale, infatti l’altro grande sogno di Mandragora sarebbe, appunto, quello di giocare l’Europeo posticipato al 2021 da protagonista con la nazionale italiana.

