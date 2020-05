Rabiot lascerà la Juventus. Al suo posto ecco il sostituto di Pjanic

Rabiot non ha convinto la dirigenza bianconera che lo lascerà partire usandolo come merce di scambio. La Juve prenderà Jorginho che se ne andrà in regia…

Adrien Rabiot pronto a lasciare l’Italia dopo appena una stagione? E’ questo uno dei rumors più importanti del calciomercato Juventus dell’ultimo periodo. Il francese è da poco rientrato dalla Costa Azzurra dove ha trascorso il periodo di quarantena ed è stato uno degli ultimi stranieri a farlo. Il mercato chiama e i bianconeri cercano il sostituto di Pjanic, l’altro grande partente. Al suo posto si sogna Arthur, ma il Barcellona non ha il sì del ragazzo. Allora ecco che torna in auge Jorginho.

Rabiot al Chelsea per Jorginho?

Stando a Tuttosport, inoltre, in un’eventuale trattativa con il Chelsea per il centrocampista italo-brasiliano potrebbe rientrare Rabiot. Il francese ha deluso finora in bianconero e potrebbe lasciare l’Italia dopo una sola stagione. La Juventus intende trovare la migliore soluzione possibile per Pjanic, senza forzare però la mano e in attesa dell’incastro giusto. Il numero 5 è cedibile nei piani di Paratici, ma alle giuste condizioni per la società. Jorginho è un elemento che Sarri ha valorizzato e che ha portato con sé ai Blues. Hanno vinto una coppa internazionale, che a Torino non si vede dal 1996.

