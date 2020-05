Juventus Campione d’Europa. Era il 22 maggio del 1996

La notte di Roma di 24 anni fa Gianluca Vialli alzò al cielo l’ultimo titolo della Juventus Campione d’Europa. Da allora cinque finali perse.

Al termine di una stagione 1995-1996 esaltante, la Juventus di Marcello Lippi tornò sul tetto d’Europa dopo undici anni. In una magica notte romana sconfisse nella lotteria dei rigori l’Ajax, che solo dodici mesi prima aveva superato il Milan nella finalissima di Vienna. È una notte indimenticabile quella di Roma di 24 anni esatti fa. Per la prima volta – scrive Sportmediaset – i tifosi bianconeri possono finalmente festeggiare come si deve la conquista di una Coppa dei Campioni, dopo la strage dell’Heysel nel 1985. La Juventus Campione d’Europa da allora resta una fotografia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandragora: i bianconeri mantengono la promessa data all’Udinese

Quando un’altra Juventus Campione d’Europa?

Rimane probabilmente, però, tuttora incredibile il fatto che da quella grande serata non ci sia stata più una Juventus Campione. Questo nonostante abbia raggiunto per altre cinque volte la finalissima della Champions League: negli ultimi 24 anni, infatti, i bianconeri si vedranno sfuggire il trofeo contro Borussia Dortmund (1997), Real Madrid (1998 e 2017), Milan (2003) e Barcellona (2015). La speranza, per i tutti i tifosi della ‘Vecchia Signora’, è quella di tornare al più presto a godere una notte magica come quella che vissero all’Olimpico di Roma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK