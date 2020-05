Juventus, arriva la svolta in panchina: Zidane favorito?

Il futuro in panchina della Juventus è sempre in bilico e in discussione. Uno dei nomi più caldi è senza alcun dubbio quello di Zidane.

Il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus non è poi così certo. Molto dipenderà dai risultati e da come terminerà questa stagione, ovviamente nel caso in cui si dovesse ripartire. Il tutto, secondo quanto rivelato da ‘7 Gold’, sarebbe legato anche a delle divergenze di calciomercato. Un esempio sarebbe il sostituto di Pjanic. Il tecnico preferirebbe Jorginho, suo pupillo, mentre Paratici vorrebbe puntare su un profilo alla Tonali. Differenze di vedute che potrebbero addirittura portare a una separazione anticipata. Nel caso succedesse chi potrebbe essere il sostituto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> La Christillin celebra Agnelli. E su Sarri svela: “Giudizio in sospeso”

Juventus, tutto su Zidane? La situazione

Il primo nome nella lista di Andrea Agnelli sarebbe quello di Zinedine Zidane. I rapporti tra il francese e il Real Madrid sarebbe tutt’altro che idilliaci. Stando a quanto raccontato dal quotidiano ‘Sport’, i prossimi tre mesi alla ripresa delle competizioni saranno decisive per il suo futuro. E la Juventus resta alla finestra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK