Serie A, playoff allargati: ecco chi vi parteciperebbe

L’ipotesi playoff per concludere la Serie A continua a tenere banco. Le polemiche però potrebbero davvero essere dietro l’angolo.

Idea playoff. La Lega starebbe studiando un piano alternativo e che permetterebbe di tagliare il numero di partite, consentendo comunque di portare a termine la stagione e il campionato. E questa formula sarebbe senza alcun dubbio quella più tenuta in considerazione dai vertici della Serie A. Ma come si svolgerebbe e chi vi parteciperebbe? A spiegarlo è stata l’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Playoff Serie A, ecco come funzionerebbero

Il piano della Figc, in caso di playoff, coinvolgerebbe le prime sei squadre dell’attuale classifica. Juventus e Lazio, le prime che sono distanziate soltanto di un punto e che hanno disputato tutte le partite, approderebbero direttamente in semifinale. Per accedere a queste ultime e per decidere le due sfidanti ci saranno due sfide: Inter Napoli, e quindi la terza contro la sesta, e Atalanta Roma, ossia la quarta contro la quinta. Una decisione e una formula che potrebbe scatenare numerose polemiche. E questo perché oltre a ripescare i nerazzurri, lontani 9 punti dalla vetta, seppur con una partita in meno, nella lotta scudetto tornerebbero in ballo anche Atalanta, Roma e Napoli, distanti rispettivamente 15,18 e 24 punti dalla Juve.

Ma non sarebbe tutto. Infatti, oltre ai playoff, si disputerebbero anche i playout, che coinvolgerebbero gli ultime sei club. Infine le otto squadre al centro della classifica potrebbero scontrarsi per l’Europa League. Insomma, un’idea forse un po’ complicata e che potrebbe far storcere il naso a molte società, visto che verrebbero in parte vantaggi acquisiti sul campo e in 2/3 di campionato. Ora però non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi giorni. Tutto appare in evoluzione e le soluzioni in ballo sembrano davvero tante.

