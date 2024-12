Ultim’ora Juve, rottura del crociato e stagione finita: cambia tutto per Thiago Motta

Colpo di scena in casa Juventus dopo il terribile infortunio occorso in queste ore: rottura del crociato e stagione finita. Ecco cosa cambia per Thiago Motta in vista del 2025.

Dopo il pareggio ottenuto proprio in extremis contro il Bologna, la Juve è ora concentrata sulla super sfida di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un match decisivo in ottica qualificazione che vedrà affrontarsi due squadre che non vivono un grandissimo momento di forma: i bianconeri vengono da 3 pareggi di fila in campionato e sono addirittura sesti in classifica, mentre i Citizens hanno vinto appena una delle ultime cinque partite in Premier League e sono ora a 8 lunghezze di ritardo dal Liverpool capolista.

Thiago Motta non può più sbagliare e i mugugni della piazza si fanno sempre più insistenti: l’infermeria si sta finalmente svuotando e già contro il City torneranno a disposizione Douglas Luiz e McKennie. Cambiaso, invece, potrebbe stringere i denti dopo il colpo alla caviglia subito contro il Bologna e, dunque, si candida ad essere convocato per la gara di domani sera. Intanto, però, continuano a circolare voci di calciomercato e, con la finestra invernale ormai alle porte (si parte il 2 gennaio), la dirigenza bianconera valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Svolta Juve, la rottura del crociato cambia i piani

Ma occhio anche ai movimenti in uscita. Uno potrebbe riguardare l’attacco e in particolare Samuel Mbangula, reduce dallo straordinario gol messo a segno qualche giorno fa contro il Bologna di Italiano. L’attaccante classe 2004 è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. In quest’ottica va letto il forte interesse dell’Empoli per il calciatore.

Il club toscano è alle prese con il terribile infortunio occorso a Pellegri (“gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“) e, dunque, starebbe pensando proprio al 20enne originario di Bruxelles in vista della seconda parte di stagione.

I rapporti tra Juve ed Empoli sono ottimi e i contatti già sarebbero stati avviati: l’Empoli vorrebbe Mbangula in prestito secco fino a giugno e la Juve potrebbe liberare il giocatore, soprattutto in caso di nuovi arrivi nel reparto avanzato. Milik sta per rientrare, ma il solo Vlahovic non garantisce alternative in quel ruolo a Thiago Motta e, dunque, Giuntoli quasi sicuramente regalerà al tecnico bianconero un nuovo innesto davanti. E, a quel punto, Mbangula sarebbe libero di accasarsi all’Empoli.