Calciomercato Juventus, si stringe per lo scambio con il Barcellona

Il calciomercato Juventus della prossima estate verterà non solo sugli acquisti ma anche probabilmente sugli scambi. Visto il periodo storico che stiamo vivendo, con il coronavirus che ha prosciugato le casse societarie, è molto probabile che siano intavolate parecchie trattative che verteranno su scambi di giocatori. Un “baratto” utile per completare le proprie rose.

Continua ad essere uno degli argomenti principali del calciomercato bianconero la cessione di Miralem Pjanic. La Juventus ha deciso di poter fare a meno in futuro del centrocampista bosniaco, che quest’anno ha reso meno delle aspettative. E non a caso prima della sosta a causa del coronavirus il tecnico Sarri aveva già lanciato Bentancur nella posizione di playmaker.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, inizia l’assalto al colpo dell’estate

Calciomercato Juventus: lo scambio Pjanic-Arthur sta per decollare?

Diventa sempre più importante dunque cercare di capire al più presto quale sarà il futuro di Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco potrebbe finire al Barcellona e d’altronde la Juventus ha già individuato il calciatore blaugrana che potrebbe fare il percorso inverso in un eventuale scambio. Parliamo ovviamente di Arthur, mediano brasiliano che tanto piace a Sarri.

Un’operazione possibile – sottolinea la Gazzetta dello Sport – anche perché garantirebbe ad entrambi i club una plusvalenza importante in bilancio. Il tempo dunque stringe e il Barcellona dovrà provare a convincere Arthur a partire, visto che il giocatore nelle scorse settimane ha dichiarato di voler rimanere in Spagna. Ma nel calcio tutto cambia rapidamente e chissà che non possano esserci a breve delle novità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK