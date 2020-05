Esiste una priorità in questo momento nel taccuino di Paratici ma anche nel sogno dei tanti tifosi bianconeri, ha un solo nome: Paul Pogba

Esiste una priorità in casa bianconera e ormai non è solo un nome tanto per, è un desiderio e una volontà di tifosi e staff che da tempo inseguono il grande ritorno, un giocatore che -non solo si è consacrato grazie alla Juventus- ma è tuttora lo spirito della Juventus, ed è innegabile che l’automatismo quando si pensa a Paul Pogba vada a ricordare i suoi anni in bianconero e non il suo recente, ormai passato visto che a fine anno lascerà, al Manchester United. Pogba, dunque, è innegabilmente il colpo voluto da società e tifosi, Paratici stesso ha sul suo taccuino personale come priorità assoluta proprio il Polpo francese. Con un settore del centrocampo assolutamente da riportare ai fasti dei tempi, quando titolari c’erano proprio Pogba – Pirlo – Marchisio e Vidal. Un sogno che ora potrebbe già avere grosse novità in arrivo, infatti si sta trattando sul serio, finalmente: sarebbe già stato contattato l’agente del giocatore Mino Raiola.

Calciomercato Juventus: inizia l’assalto al colpo dell’estate e dell’anno

Le novità in arrivo sono francesi, infatti secondo i giornali transalpini, la Juventus è in vantaggio sul giocatore, sappiamo infatti che oltre ai bianconeri a volere fortemente il Polpo c’è il suo connazionale e attuale allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Con una corte spudorata dei blanocs da, ormai, parecchio tempo il Polpo però potrebbe -comunque- preferire il come back, o come dicono i tifosi bianconeri, #pogback sotto la Mole e con la maglia della Juventus. Un’altra conferma sarebbe poi la freddezza fra l’agente del giocatore Mino Raiola e il presidente del Real Florentino Perez. I bianconeri avrebbero anche una possibilità di scambio, di una contropartita tecnica da aggiungere nell’operazione. Infatti il manchester sarebbe interessata ad alcuni giocatori della Juventus in possibile uscita, stiamo parlando di Adrien Rabiot e Douglas Costa.

