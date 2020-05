Juventus, senti Pochettino: “Valuto anche offerte dall’estero”

Mauricio Pochettino è un nome che è stato per molto tempo in corsa per la panchina della Juventus, Le sue ultime parole sembrano tener aperta la porta.

La scorsa estate il nome di Mauricio Pochettino era finito tra i papabili in casa Juventus per sostituire Massimiliano Allegri. L’argentino è poi rimasto al Tottenham, da cui però è stato esonerato nel mese di novembre dopo un avvio di campionato a dir poco deludente. Ora il tecnico è senza alcun dubbio tra gli allenatori liberi più corteggiati e ricercati. E a parlare del suo futuro e di quello che potrebbe succedere è stato lui stesso in un’intervista.

Mauricio Pochettino, le parole sul suo futuro

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport UK’: “La mia idea è quella di continuare a vivere a Londra. Amo la Premier League, ma allo stesso tempo sono aperto ad ascoltare offerte da altri Paesi. Io e il mio staff siamo cresciuti parecchio e possiamo offrire molto al nostro nuovo club”. Insomma, dichiarazioni che lasciano aperta la porta a un’avventura in Serie A. Il destino di Sarri appare legato ai risultati., E chissà che non possa tornare di moda una pista già battuta in passato. Le sorprese a volte sono sempre dietro l’angolo.

