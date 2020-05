Calciomercato Juventus, il futuro di Douglas Costa si decide in due mesi

Douglas Costa è uno dei giocatori più in bilico in casa Juventus. Ma quale potrebbe essere il futuro del brasiliano? Ecco la situazione.

Douglas Costa è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il brasiliano, in queste stagioni in bianconero, ha senza alcun dubbio pagato problemi fisici e infortuni. Ed è per questo che il suo futuro è a dir poco in bilico e tutto da decidere. Nonostante la stima di Sarri, il verdeoro potrebbe dunque salutare Torino. Ma qual è la situazione?

Calciomercato Juventus, che futuro per Douglas Costa?

L’ex Bayern Monaco, nella giornata di ieri, ha stupito i suoi follower con un selfie, dimostrando che ha cambiato look. Il tutto potrebbe essere un modo per voltare pagina, o quantomeno provarci. Il buon Douglas ora, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ora è alla ricerca di continuità. Il 4-3-3 è il modulo che più si addice alle caratteristiche del sudamericano. E per di più, nel tour de force previsto nel caso in cui si dovesse ripartire, uno come lui potrebbe davvero essere l’arma in più.

E chissà che la sua quarantena dorata, trascorsa nel suo appartamento di lusso a Porto Alegre, non sia riuscito a dargli una carica e una determinazione nuova. Venerdì il verdeoro si è finalmente rivisto alla Continassa. Il suo obiettivo ora è riprendersi la scena e ritornare a giocare in continuità. Dirigenza e tecnico sembrerebbero esser d’accordo sul fatto che il suo futuro dovrebbe essere deciso dopo la seconda parte di stagione.. Un cambiamento di prospettive dettato dall’emergenza, ma che potrebbe riservare sorprese. Il giudice sarà ancora una volta in campo. Riuscirà l’esterno a dimostrare finalmente tutto il suo valore?

