Calciomercato Juventus, ecco il piano per arrivare a Milik

Arkadiusz Milik è uno dei nomi che è da tanto tempo sul taccuino della Juventus. Ma quale sarebbe la strategia dei bianconeri per arrivare al polacco?

Milik potrebbe essere l’attaccante giusto per la Juventus del futuro. Il vero problema in un’ipotetica trattativa potrebbe però essere la richiesta economica del Napoli. I partenopei infatti non sembrerebbero esser disposti a scendere sotto i 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante. Ed è per questo che i bianconeri potrebbero elaborare una strategia.

Milik alla Juventus, Calciomercato: due contropartite sul piatto

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la società piemontese potrebbe puntare sull’inserimento di qualche contropartita tecnica. I nomi potrebbero essere quelli di Luca Pellegrini, Cristian Romero o Rolando Mandragora. Due di questi tre dovrebbero esser offerti alla società campana per provare a intavolare una trattativa per arrivare alla punta ex Ajax. L’idea della Vecchia Signora dovrebbe essere quella di un vero e proprio e scambio, senza alcun conguaglio in denaro. Il vero rischio però sarebbe quello di un’offerta dall’estero che possa accontentare De Laurentiis, soffiando così un obiettivo alla Juve.

