Calciomercato Juventus, Milik resta nel mirino bianconero

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus dovrà per forza di cose investire nell’acquisto di una punta. Che Higuain resti o meno, è quello il reparto da potenziale, c’è da trovare una spalla per Cristiano Ronaldo e Dybala, un giocatore che possa garantire un buon numero di gol.

Il principale candidato resta Mauro Icardi, giocatore che conosce bene la serie A e che ha tutte le qualità per far bene anche in maglia bianconera. Ma non sarà facile prenderlo (il Psg sta pensando di riscattarlo dall’Inter ma per tenerselo) e per questo motivo si cercano anche delle alternative.

Calciomercato Juventus: la situazione di Milik

La situazione di Milik è chiarissima. Il giocatore polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e, visto che per il momento non si parla di rinnovo, le opzioni del Napoli sono due. O venderlo quest’estate cercando di massimizzare la sua cessione, o correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate.

Il presidente del Napoli De Laurentiis – come riporta La Gazzetta dello Sport – chiede per il giocatore 40 milioni di euro e non intende accettare contropartite tecniche. Nonostante la Juventus abbia offerto dei giocatori importanti come Romero (che tornerà dal Genoa), Luca Pellegrini (che tornerà dal Cagliari) e magari anche Mandragora.

Di sicuro lo scioglimento del nodo Icardi potrebbe essere importante. Se l’argentino rimarrà al Psg allora la Juventus dovrà per forza di cose accelerare sulla ricerca dell’attaccante. Con Milik che a quel punto diventerebbe la prima alternativa.

