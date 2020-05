Dembele alla Juventus, Calciomercato: affare a zero?

Ousmane Dembele è un nome sul taccuino della Juventus. Ed ecco che potrebbe nascere un vero e proprio intreccio di calciomercato.

L’asse tra Juventus e Barcellona è sempre più caldo. La trattativa più importante sembra essere senza alcun dubbio quella che dovrebbe portare Pjanic in Catalogna e Arthur sotto la Mole. Il brasiliano non sarebbe convinto, ma il pressing dei bianconeri starebbe continuando. Tra i due club però potrebbero aprirsi altri discorsi. Di che cosa si tratta?

Calciomercato Juventus, torna di moda Dembele

Infatti, un altro profilo sotto la lente d’ingrandimento di Paratici, sarebbe quello di Ousmane Dembele. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il dirigente dei piemontesi sarebbe da tempo sulle tracce del francese, che al momento è ai box per infortunio. E sarebbero proprio i continui problemi fisici a far venire delle perplessità alla Juventus. Per questo motivo l’idea potrebbe essere quella di inserire il giocatore in prestito nell’operazione Pjanic per valutare le sue condizioni prima dell’acquisto definitivo. Inoltre il transalpino, nell’estate 2021, andrebbe ad un anno dalla scadenza e il suo prezzo potrebbe essere più accessibile. Ovviamente resterà da capire la volontà del Barcellona, che però potrebbe puntare su Lautaro Martinez.

