Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: Barcellona sempre più in pressing

Miralem Pjanic sembra esser ormai destinato a lasciare la Juventus. Il Barcellona è nel futuro del centrocampista bosniaco?

Una vera e propria parabola discendente quella di Miralem Pjanic. Fino a qualche mese fa il bosniaco era considerato incedibile, mentre ora sembra essere sacrificabile. Nel bel mezzo ci sono alcuni mesi deludenti, ossia quelli prima dello stop. Un cambiamento repentino e ora il suo futuro sembra essere lontano da Torino. Infatti il pressing del Barcellona sarebbe sempre più forte e insistente. Trattativa vicina alla conclusione? Difficile dirlo, ma le sensazioni sono piuttosto positive.

Calciomercato Juventus, Pjanic sempre più vicino al Barcellona?

“A me piacciono i calciatori forti e lui è un grande giocatore“, queste le parole di Quique Setien, tecnico dei blaugrana. Dichiarazioni che fanno capire come potrebbero andare le cose. Ma i bianconeri sarebbero davvero disposti a rinunciare al buon Mire?Tutto è legato alle idee di Sarri, che avrebbe voluto trasformarlo nell’uomo da 150 palloni a partite. Un’impresa che però, come sottolineato da ‘Il Corriere dello Sport’, non è riuscita.

Ed ecco che Sarri nel match contro l’Inter, l’ultimo prima della pausa, ha scelto di promuovere Bentancur in regìa e di lasciare il numero 5 in panchina. Una scelta forte, a sorpresa, che lasciava intravvedere il cambio nelle gerarchie. Insomma, delle vere e proprie prove di futuro, L’uruguaiano potrebbe essere il sostituto in casa, dando il via a un ricambio generazionale, che avrebbe nell’acquisto di Arthur uno dei pilastri. E in quest’ottica Pjanic diventa sacrificabile. Il bosniaco, legato alla Juve da un contratto fino al 2023, a giugno peserà ancora per circa 13,2 milioni sul bilancio. Proprio il bilancio, in questa situazione, è un aspetto da non sottovalutare. La plusvalenza che può generale la sua cessione sarebbe davvero ghiotta, considerando che la società bianconera lo valuta 50-60 milioni. Un addio che diventerebbe un po’ più dolce.

