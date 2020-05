Calciomercato Juventus, Pogba si allontana? La situazione

Paul Pogba è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma la trattativa per riportare il francese a Torino sembra esser sempre più complicata.

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è da tempo una delle tante indiscrezioni e possibili trattative. I bianconeri vorrebbero provare a riportare il francese in quel di Torino, ma gli ostacoli sembrerebbero essere davvero troppi. Ma qual è la situazione legata al centrocampista del Manchester United?

Pogba alla Juventus, Calciomercato: trattativa complicata

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, la sola volontà del calciatore potrebbe non bastare. Il primo problema sarebbe legato all’ingaggio, troppo alto per il nuovo tetto salariale che starebbe ideando la società piemontese. Per il buon Paul si potrebbe fare anche un’eccezione e un sacrificio, anche se appare comunque complicato. E non si può nemmeno dimenticare il prezzo. Lo United infatti non sembrerebbe intenzionato a scendere sotto i 100 milioni di euro e ad accettare eventuali contropartite tecniche. Insomma, forse davvero troppo difficile rivedere Pogba con la maglia della Juventus.

