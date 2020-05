Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: le tentazioni di CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non esser così certo e sicuro. Ma quali sarebbero le tentazioni dell’attaccante portoghese?

Cristiano Ronaldo sarà senza alcun dubbio uno dei giocatori più attesi nel caso in cui il campionato di Serie A dovesse davvero ripartire. Ma è il futuro del lusitano a essere sempre e comunque argomento di riflessione e discussione. Quali sono i pensieri del portoghese? A parlarne è stata la trasmissione ‘Il Processo’, in onda su 7 Gold.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo dopo Haaland e Lewandoski? La Juve ci spera

A lanciare indiscrezioni su CR7 è stato Fabio Santini, esperto di calciomercato e giornalista di ‘Libero’. Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo, alla fine del suo contratto con la Juventus, lascerà la Vecchia Signora per provare una avventura diversa e in un altro campionato. Cristiano Ronaldo è attratto dal Psg. Il club francese potrebbe essere quindi la nuova squadra del fuoriclasse portoghese”. Insomma, il tutto sembrerebbe riguardare il 2022, quando finirà il suo accordo con il club bianconero. Voci che non dovrebbero comunque distrarre dagli importanti obiettivi di questo momento.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK