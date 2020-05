Aouar alla Juventus, Calciomercato: la strategia bianconera

Aouar è uno degli obiettivi della Juventus. Ma qual è la strategia dei bianconeri per arrivare al giocatore del Lione? I dettagli.

Sono tanti i profili che la Juventus continua a seguire da vicino in vista della prossima sessione di calciomercato. Uno di questi è senza alcun dubbio quello di Houssem Aouar. Nelle ultime settimane le voci di un interesse per il giocatore del Lione si sono fatte sempre più insistenti. I bianconeri però starebbero studiando soluzioni e strategie, vista la difficoltà economica creata dalla situazione pandemica.

Calciomercato Juventus, ecco la strategia per arrivare ad Aouar

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, Aulas, il presidente dei transalpini, non sembrerebbe esser disposto a scendere sotto i 50 milioni di euro per lasciare partire uno dei suoi gioielli. La situazione però potrebbe cambiare, vista la possibile esclusione dalle coppe, pena lo stop anticipato della Ligue 1. Ed è per questo che la Juve potrebbe proporre un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto. Questa formula garantirebbe l’acquisto del giocatore, ma finirebbe per dilazionare negli anni l’investimento. A favorire il tutto potrebbero essere gli ottimi rapporti tra i due club. Insomma, i bianconeri valutano e monitorano, ma Aouar resta sempre nei pensieri e nei piani.

