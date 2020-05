Alex Telles, sfuma l’acquisto da parte della Juventus. Ecco dove andrà

Alex Telles alla Juventus sarebbe stato un affare di calciomercato per il club di Agnelli: i bianconeri infatti stavano per chiudere, ma poi è arrivato il Psg.

L’indiscrezione era arrivata direttamente dalla Spagna: la Juventus stava per prendere Alex Telles per la prossima stagione. Il terzino di proprietà del Porto, infatti, era stato bloccato dai bianconeri che lo avrebbero voluto tra le fila della Vecchia Signora. Sarebbe arrivato alla corte di Maurizio Sarri per rinforzare la difesa, in particolar modo la fascia sinistra. E’ da quella parte che, al momento, il tecnico contare soltanto Alex Sandro come titolare: dietro di lui, soltanto alternative poco convincenti. L’affare, però, non si farà perché il brasiliano andrà al Psg.

Alex Telles, sfuma un colpo per la Juventus

Il colpo dei francesi, che così fanno decadere la pista De Sciglio, è stato annunciato mercoledì mattina da Abola. Il giornale portoghese, in prima pagina ha dato la notizia che Alex Telles sarà un giocatore di PSG la prossima stagione. Hanno inoltre assicurato che la formalizzazione arriverà alla fine della stagione. Il Porto ha chiesto 30 milioni di euro, Leonardo ne ha proposti 20. Alla fine l’accordo sarebbe stato trovato per la somma di 25 milioni di euro. Le due parti hanno quindi tagliato la pera a metà e sono finite per stringersi la mano.

