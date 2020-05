Calciomercato Juventus, Icardi resta al Psg?

Il futuro di Mauro Icardi è argomento di discussione da mesi. La Juventus pensa sempre all’attaccante, ma in pole c’è il Psg.

Mauro Icardi. Basta questo nome per far pensare al calciomercato. La Juventus è da tempo vigile sulla situazione dell’attaccante argentino. Quest’ultimo però, secondo quanto raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe essere sempre più vicino al Psg. Infatti i contatti tra l’Inter e il club francese sarebbero continui e costanti. L’obiettivo potrebbe essere quello di chiudere l’affare entro il 31 maggio. I nerazzurri avrebbero accettato lo sconto e la fumata bianca dovrebbe arrivare intorno ai 60 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Aouar alla Juventus, Calciomercato: la strategia bianconera

Calciomercato Juventus, Leonardo blinda Icardi

A facilitare il tutto il fatto che non sarebbe necessaria un’intesa da trovare tra l’argentino e il ds Leonardo. L’accordo fino al 2024 Maurito l’avrebbe infatti già firmato lo scorso settembre, al momento del passaggio in prestito. Il tutto dovrebbe prevedere un ingaggio a salire, fino 10 milioni di stipendio. Inoltre, in caso di riscatto da parte del Psg, scatterebbe in maniera automatica anche la clausola anti rientro in Italia, che prevede 15 milioni di euro aggiuntivi all’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, lo scambio negato con l’Inter per Icardi

Insomma, dalle parti filtra un grande ottimismo condiviso anche da Wanda Nara attraverso i suoi canali social, Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena, l’argentino resterà in terra transalpina. La Juventus vedrà con molta probabilità sfumare un suo obiettivo. Non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi giorni, ma un nome potrebbe esser depennato dalla lunga lista per il reparto offensivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK