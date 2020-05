Juventus, senti Keylor Mbappé: “Voglio fare la storia come CR7”

Keylor Mbappé ba voluto parlare di Cristiano Ronaldo. Il giocatore francese ha aperto le porte a un trasferimento alla Juventus?

La Juventus è pronta a tuffarsi nel calciomercato. I bianconeri cercheranno molto probabilmente un rinforzo importante nel reparto offensivo. Tanti i nomi sul taccuino, ma c’è un sogno che sembrerebbe rispondere al nome di Keylor Mbappé. Il francese non avrebbe ancora deciso se rinnovare il suo contratto con il Psg, che scade nel 2022. Ma il classe 1998, in un’intervista rilasciata al ‘Daily Mirror’, parrebbe aver, in un certo senso, spalancato le porte alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Mbappé parla su Cristiano Ronaldo

Il transalpino si è concentrato anche su Cristiano Ronaldo, tessendone le lodi: “Ha trionfato ovunque e, nonostante tutto questo successo che ha avuto, continua ad essere un vincente. Ha lasciato il segno e anche io come lui voglio scrivere un capitolo nei libri di storia“. Parole che potrebbero aprire scenari inattesi. E se il buon Keylor fosse il sostituto proprio di CR7? Idee e supposizioni, che potrebbero scontrarsi con prezzo e richieste d’ingaggio. Senza dimenticarsi della concorrenza del Real Madrid. Insomma, un sogno, ma a volte sognare è lecito.

