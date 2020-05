Douglas Costa lascia la Juventus, Calciomercato: Simeone in pressing

Douglas Costa è da tempo nella lista dei partenti in casa Juventus. Su di lui ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid: la situazione.

Douglas Costa è uno di quei nomi finiti sulla lista dei possibili partenti in casa Juventus. Il brasiliano, che ha pagato numerosi problemi fisici e infortuni, non è mai riuscito a lasciare il segno con la maglia bianconera. Ed è per questo che il verdeoro potrebbe esser sacrificato. Ma qual è la squadra maggiormente interessata? Indiscrezioni dalla Spagna parlerebbero dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’ex Bayern Monaco sarebbe una richiesta esplicita di Simeone. L’allenatore avrebbe infatti individuato nell’esterno dei bianconeri il rinforzo giusto per il proprio reparto avanzato. Gli spagnoli però, prima di comprare, dovrebbero vendere. In questo senso, il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Thomas Lemar, valutato circa 40 milioni di euro. Ed ecco che, l’eventuale cessione del francese, potrebbe spalancare le porte a Douglas Costa. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

