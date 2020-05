Juventus, un sabato al lavoro con la Coppa Italia nel mirino

La Juventus non si ferma nemmeno nel weekend. La formazione bianconera ha lavorato sodo anche oggi, sabato 30 maggio, al Training Center. Logico che tutti vogliano arrivare tirati a lucido quando si farà sul serio.

In fondo non manca poi molto alla ripresa delle ostilità e il gruppo juventino vuole puntare a tutte e tre le competizioni nelle quali sarà impegnato. Si comincerà venerdì 12 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan. Un match nel quale la formazione di Sarri proverà ad andare avanti nella competizione partendo dall’1-1 dell’andata. Non sarà una partita semplice, non ci sono dubbi.

Quindi ci sarà da primeggiare in campionato. La Juventus parte con un solo punto di vantaggio sulla Lazio e non sarà facile tenere dietro gli ambiziosi biancocelesti. Senza dimenticare ovviamente l’Inter di Antonio Conte, che vuole recitare il ruolo di terza incomoda. E poi ad agosto ci sarà la Champions League. Bisogna rimontare il Lione dopo la sconfitta patita all’andata e la speranza dei tifosi bianconeri è quella ovviamente di riuscire ad arrivare in fondo al torneo.

Proprio per questi motivi la Juventus sta accelerando nel suo percorso di preparazione e lo si capisce anche guardando le fotografie presenti sul sito ufficiale. Tanto sudore e tanto impegno perché solo in questo modo si potrà arrivare al meglio alla ripartenza.

