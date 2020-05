Calciomercato Juventus, ancora affari con il Barcellona: occhi su un centrocampista

Calciomercato Juventus: in casa bianconera si guarda ancora in casa Barcellona, Ma chi è il giocatore su cui sono stati messi gli occhi?

Asse sempre più caldo tra Juventus e Barcellona. Oltre alle tante trattative già note e avviate, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un giovane centrocampista del club blaugrana, ossia Ilaix Moriba, considerato da molti il possibile erede di Paul Pogba. Ma qual è la situazione del 17enne spagnolo?

Calciomercato Juventus, occhi su Moriba

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Calciomercato.com’. il giocatore ha da poco rinnovato il contratto con gli spagnoli. E ci sarebbe stato spazio anche per una vera e propria gaffe finale. Il club avrebbe infatti inviato il contratto del calciatore ai rivali cittadini dell’Espanyol invece che all’agente Jonathan Barnett, rendendo così pubblico sia l’ingaggio che la commissione. Il Barcellona ha dunque investito ben 500mila euro a stagione fino al 2022, garantendo al suo procuratore una commissione di 2,5 milioni di euro. Cifre senza alcun dubbio importanti per in 17enne. Ed è per questo che la Juve lo monitorerebbe da tempo e vorrebbe tentare il colpaccio.

