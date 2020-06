Bernardeschi ai margini. La Juventus lo userà come pedina negli scambi

Bernardeschi non ha mai completato il periodo di crescita che i bianconeri si aspettavano. Adesso l Juventus vuole cederlo in uno scambio.

Federico Bernardeschi è senza dubbio uno dei nomi più caldi in casa Juventus quando si parla di operazioni in uscita. Lo era già stato la scorsa estate e a gennaio. Sempre in ottica Barcellona. Adesso non c’è una destinazione probabile, ma una serie di abboccamenti che Paratici sta avendo pur di far cassa. L’avventura bianconera del numero 33 sembrerebbe, secondo voci e indiscrezioni, esser destinata a terminare. La scintilla con Maurizio Sarri non è mai scoccata in maniera definitiva e il suo addio apparirebbe un qualcosa di a dir poco inevitabile. Il 26enne potrebbe però essere una pedina di scambio. Ma quali potrebbero essere le trattative?

Bernardeschi, addio alla Juve ormai segnato

Sulla Gazzetta dello Sport di stamattina c’è un articolo a lui dedicato. «La Juventus sta sondando un paio di piste importanti e Paratici ha deciso di liberare Federico Bernardeschi. Difficile trovare un club disposto a mettere sul piatto 40 milioni in contanti, ma l’attaccante ha un mercato interessante, in Italia e in Premier. La Juve lo ha proposto in due trattative. Quella che potrebbe svilupparsi in maniera più rapida è con il Chelsea per l’azzurro Jorginho. Un regista che è esploso nel Napoli di Sarri e che il tecnico riprenderebbe volentieri nel caso in cui la società bianconera fosse costretta a rinunciare a Pjanic. L’ex viola piace ai Blues quindi, la strada è percorribile».

