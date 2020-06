Chiesa alla Juventus, la Fiorentina blinda il prezzo per il gioiello viola

Commisso non farà sconti su Federico Chiesa alla Juventus. Il gioiello viola per il patron della Fiorentina vale 70 milioni e chiederà quella cifra.

Federico Chiesa sarà senza alcun dubbio tra i protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato. Il giocatore della Fiorentina è stato accostato a tanti top club, tra cui anche la Juventus. Ma l’affare con la Juventus andrà in porto senza alcun dubbio solo per la volontà della società toscana. Il patron Comisso, infatti, anche nelle scorse ore ha ribadito un concetto: il pupillo viola vale 70 milioni di euro. Prendere o lasciare. A certe cifre è difficile che chiunque oggi si possa avvicinare, ecco perché saranno fondamentali le contropartite.

Chiesa alla Juventus, richiesta troppo alta

Stamattina è toccato alla Gazzetta dello Sport fare il punto sulla situazione. «Paratici non è il tipo che si arrende – si legge -. La volontà della Juve di non fare acquisti solo in contanti frena anche la trattativa per Federico Chiesa. La Fiorentina ha spiegato ai club interessati (Juve, Inter, Chelsea e Manchester United) che non vuole contropartite tecniche. Accettando di fare un piccolo sconto, rispetto ai 70 milioni fissati a suo tempo da Rocco Commisso. La società bianconera, invece, continua a proporre giocatori».

