Calciomercato Juventus, Rabiot la chiave per Pogba?

Nel prossimo calciomercato estivo uno degli obiettivi della Juventus sarà indubbiamente quello di rinforzare il centrocampo. E tra i tanti nomi che si sono fatti nel corso di queste ultime settimane, con il calcio fermo, è stato ovviamente quello di Paul Pogba. Del resto ormai da tempo il centrocampista della nazionale francese viene indicato come sicuro partente dal Manchester United, che però chiaramente non vuole fare sconti.

Il valore del giocatore è fuori discussione. Anche se arriva da una stagione tribolata a causa di un infortunio rimane un top player, uno dei pochi giocatori al mondo capace di risolvere da solo una partita. Con una giocata, con un passaggio, con un lampo di classe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, ancora affari in vista con il Barcellona

Ed è anche per questo motivo che i tifosi bianconeri vorrebbero rivederlo a Torino. Pensiero condiviso probabilmente anche dalla dirigenza, che dopo averlo ceduto agli inglesi per una somma di oltre cento milioni di euro sarebbe ben felice di riabbracciarlo.

Calciomercato Juventus: Rabiot la chiave?

Come riporta Fichajes la chiave del passaggio di Pogba alla Juventus potrebbe essere Adrien Rabiot. Quest’ultimo in estate potrebbe salutare i bianconeri dopo appena una stagione, nella quale però non è riuscito ad affermarsi. Lo cerca l’Everton di Carlo Ancelotti, il tecnico che lo ha fatto esordire al Psg, ma non è da escludere che la Juve possa inserirlo nella trattativa per Pogba. Uno scambio che potrebbe accontentare tutti, anche uno United che rischierebbe altrimenti di perdere a costo zero il suo giocatore nel 2021.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK