Calciomercato Juventus, no ad una offerta per Dybala

La Juventus adesso conosce il suo calendario, quantomeno quello della serie A. E in questi giorni sta lavorando sodo per far sì che possa arrivare all’appuntamento in grande forma. Del resto si dovrà lottare su più fronti e giocare ogni tre giorni. Sarri insomma avrà bisogno di tutti i suoi elementi al top per primeggiare in Italia e in Europa.

Nel frattempo però si accumulano i rumors di calciomercato sui giocatori bianconeri e non sarà facile per loro concentrarsi sul campo. Dopo Pjanic finito nel mirino del Barcellona, un altro big bianconero invece è finito in quello di un’altra grande squadra europea. Ma i tifosi possono stare tranquilli.

Calciomercato Juventus: no al Psg per Dybala

Come riporta infatti Fantacalcio.it il Psg sarebbe tornato fortemente alla carica per portare in Francia Dybala e nelle scorse settimane avrebbe effettuato un sondaggio per cercare di aprire una trattativa. Trattativa che però sicuramente non decollerà, visto che la volontà del giocatore è quella di rimanere a Torino e combacia con quella del club, che non ha alcuna voglia di lasciarlo partire.

Dybala e la Juventus a breve dovrebbero anzi rinnovare il loro accordo, e considerato proprio la volontà del giocatore non dovrebbero esserci problemi. Dybala è destinato a diventare infatti una colonna bianconera del presente e del futuro. Già oggi è un uomo simbolo della squadra, molto apprezzato dai tifosi giovani e meno giovani.

