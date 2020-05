Spunta un’opportunità di mercato dalla Premier League, infatti Bellerin potrebbe lasciare l’Arsenal. Juventus e Inter molto interessate

Hector Bellerin potrebbe lasciare l’Arsenal. Un addio a fine stagione potrebbe, vista la nuova linea adottata dall’Arsenal nel taglio del post crisi Coronavirus, convincere lo spagnolo a cambiare aria. Su di lui sono molto calde due piste italiane. Infatti la Juventus con Bellerin troverebbe quell’esterno della difesa ideale per il gioco dinamico di mister Sarri e un terzino tecnico in grado di fare ottimi cross per l’attacco, vista la sua abilità palla al piede. Il 25enne dell’Arsenal potrebbe lasciare a fine stagione. La nuova linea post crisi vorrebbe tagliare alcuni stipendi, fra cui, appunto, quello del terzino spagnolo.

Calciomercato Juventus: opportunità in difesa dall’Arsenal

L’ex Barcellona valuta un addio e potrebbe giungere in Italia, dove potrebbe trovare certamente casa a Torino, infatti il profilo di Bellerin sarebbe adattabile al tipo di gioco imposto dall’allenatore toscano, improntato come sappiamo sui fraseggi e sulla dinamicità. Purtroppo c’è sempre da tenere in considerazione anche la forma fisica, infatti fisicamente Bellerin ha subito infortuni che l’hanno tenuto fuori per diverso tempo ma il tipo di profilo piace molto, non solo alla Juventus, infatti anche l’Inter di Antonio Conte potrebbe inserirsi nella trattativa.

