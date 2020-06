La Juventus è pronta a ripartire, a confermarlo ci ha pensato la stessa società con un video motivazionale sul proprio profilo Instagram

Con questo video la società bianconera lancia un chiaro messaggio: “Stiamo tornando!”. La società bianconera è pronta per scendere nuovamente in campo, nella ripresa della Serie A: pronti e in forma smagliante i giocatori bianconeri hanno un solo obiettivo, quello di ritornare a vincere e di proseguire verso la scalata successo per arrivare al titolo. Nei prossimi giorni, infatti, le partite che dovranno affrontare saranno toste e insidiose, ma con questo video la Vecchia Signora fa capire che la motivazione è sempre la stessa: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta!”

Juventus scalda l’ambiente per la ripartenza della Serie A con un video

Adesso è finalmente ufficiale: la Serie A ripartirà e lo farà in grande stile. Dopo i recuperi della 25esima giornata di campionato, il 22 giugno si tornerà in campo per la 27esima. La Juventus giocherà in casa del Bologna con una sfida in notturna alle 21:45. Il club intanto con questo videomessaggio ha voluto scaldare l’ambiente con gli highlights dell’intera stagione.

