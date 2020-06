Dybala-Ronaldo, la Juventus ha la coppia più bella d’Italia

Sarri ha una certezze per la ripartenza tra Coppa Italia e Serie A: la coppia Dybala-Ronaldo. I due fuoriclasse insieme hanno fatto 38 gol e sanno come far male al Milan. Perché è quella con i rossoneri la prima vera sfida a cui è chiamata la vecchia signora. La Gazzetta dello Sport ha messo a confronto tutti i tandem del massimo torneo italiano. «Cristiano non ha più acciacchi – si legge -. In autunno ebbe un fastidioso dolore al ginocchio che gli impediva di allenarsi bene. Paulo ha guadagnato punti e posizioni. Così dalla staffetta vincente è nato il tandem da cui Maurizio Sarri ripartirà per dare subito un segnale forte alla stagione».

Dybala-Ronaldo per lo scudetto