Juventus, sogno Messi: c’è l’atto finale. L’argentino ha fatto sapere che…

Se l’Inter sognava di abbracciare Lionel Messi, magari addirittura a parametro zero, questo non succederà al termine di questa estate. La Juve ora ci spera.

In casa Inter svanisce il “sogno Messi”. Almeno per la prossima stagione. Ieri è infatti scaduta la clausola che consente al fuoriclasse argentino di svincolarsi gratuitamente dal Barcellona e per almeno un altro anno la Pulce giocherà ancora con la maglia del Barça. Nonostante i numerosi rumors di mercato sul suo conto, del resto, il diretto interessato non aveva mai dato l’impressione di voler lasciare il club blaugrana alla fine di questa stagione. La Juventus, che sogna una coppia mostruosa con Re Cristiano, resta alla finestra. Sorniona…

Dove chiuderà la carriera Messi?

Del resto, nonostante alcuni screzi ormai ampiamente superati, in tempi recenti Messi era stato chiaro sulla sua volontà. Volontà di non cambiare aria, specie a parametro zero: «L’ho già detto molte volte: la mia idea è di rimanere. E finché il club continuerà a volerlo, da parte mia non ci saranno mai problemi» aveva infatti affermato. Secondo Sportmediaset sono state dichiarazioni ribadite dai fatti. Per buona pace di Inter e anche Manchester CIty, pronti ad approfittare di un’eventuale impasse nel rapporto tra Leo e i blaugrana. Sempre con la Juventus a monitorare la cosa…

