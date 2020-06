Calciomercato Juventus, le contropartite gradite al Napoli per Milik

Il calciomercato Juventus può infiammarsi sull’asse Torino-Napoli. In ballo c’è la posizione di Milik, mentre De Laurentiis chiede anche Cuadrado.

Come noto, si cercano numeri 9 ideali da affiancare a CR7. Il primo su tutti era Mauro Icardi, poi seguito da Gabriel Jesus. Entrambi irraggiungibili. Alla fine si tratta per l’attaccante polacco del Napoli, Milik. Un profilo voluto principalmente dall’allenatore toscano Maurizio Sarri che lo ritiene un ottimo giocatore da affiancare proprio a CR7, con cui Higuain sembra non aver trovato quel feeling necessario in fase offensiva. Un numero 9 ideale per il gioco richiesto dal mister toscano, dinamico e sui fraseggi. Per portare Milik in bianconero bisognerà però vedersela con la dirigenza del Napoli. De Laurentiis ha già fatto sapere le pedine gradite per animare il calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, parte Cuadrado?

Paratici, come riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, è alla finestra da settimane, forte del sì di massima ottenuto da chi assiste il calciatore. Il club di Aurelio De Laurentiis gradisce le contropartite eventualmente in ballo: Romero, Rugani, forse Mandragora oppure Cuadrado. Per il momento il messaggio non cambia: 40 milioni e il polacco sarà vostro.

