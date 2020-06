Khedira, servono i tuoi gol. A Sarri non bastano quelli di CR7 e Dybala

Il recupero di Khedira è fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Il tecnico spera nei suoi gol per centrare gli obiettivi stagionali.

«In questa stagione sono mancati tanto i gol dei centrocampisti e il recupero di Khedira, out tre mesi per un intervento al ginocchio, sarà determinante». Lo scrive la Gazzetta dello Sport parlando di come Sarri cerchi nuove forme di gol per la sua Juventus. Ad oggi i bianconeri sembrano dipendenti da Cristiano Ronaldo e Dybala, ma in Europa non potrà essere sufficiente. Il match con il Lione è dietro l’angolo e si sa come Garcia abbia imbrigliato la Vecchia Signora all’andata. «L’altro valore aggiunto può diventare Douglas Costa, impiegato poco finora per i tanti infortuni. Dagghi (così lo chiama Sarri) non è uno da doppia cifra perché ama più il dribbling del gol, però quello zero nella casella reti segnate in A è mortificante». Impossibile contraddire questa affermazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri possono soffiare Frattesi alla Roma

khedira, l’elisir di Maurizio Sarri

Sono i due elementi in casa Juve che nelle corde hanno 3-4 gol a testa fino a fine stagione. Gli infortuni, tuttavia, li hanno tenuti più in infermeria che sul rettangolo verde. Maurizio Sarri ha già parlato con Khedira e Douglas Costa, sperando che facciano come Ramesey. Il gallese nell’ultimo periodo è apparso in netta crescita, segnando anche all’Inter. Ecco, avere altre frecce con cui scagliare dardi avvelenati nelle difese avversarie sarebbe oro colato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK