Frattesi sognerebbe il ritorno alla Roma, ma le difficoltà economiche vincolano l’operazione, dunque, ecco che potrebbero subentrare i bianconeri

Davide Frattesi potrebbe essere un obiettivo davvero importante in chiave futura per i bianconeri, infatti nonostante la sua iniziale volontà di ritornare alla Roma, i giallorossi nonostante abbiano la possibilità di riscattarlo a 12 milioni, potrebbero ritrovare problemi data la situazione di crisi economica, infatti in questo momento il ds Petrarchi avrebbe altre priorità in mente.

Calciomercato Juventus, i bianconeri possono soffiare Frattesi alla Roma

Dunque che con la rinuncia della Roma potrebbe presentarsi un’importante occasione di mercato per i bianconeri che qualora, appunto, si ufficializzasse questa mancata recompera della Roma potrebbero farsi avanti per Frattesi. Il classe ’99 è un centrocampista molto rapido e decisamente abile nella tecnica, molto bravo nella fase di interdizione, di impostazione della manovra e negli inserimenti offensivi. Come caratteristiche è certamente un profilo che risulta ideale per il calcio richiesto dall’attuale mister bianconero, infatti Sarri vuole proprio un gioco molto dinamico e improntato su fraseggi. Un giocatore che sarebbe anche utile per il futuro vista la sua giovanissima età. Intanto i bianconeri studiano la soluzione, qualora infatti dovesse arrivare, come dicevamo, la rinuncia della Roma che però rimane tuttora in vantaggio proprio per quel diritto di riscatto di 12 milioni, nonostante sia già stato detto dal ds Petrarchi che, in questo momento, la società ha altre priorità.

