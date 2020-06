Juventus, Khedira e la sete di vittoria: «Ho un sogno…»

Sami Khedira scalpita, non vede l’ora di poter scendere in campo per la sua Juventus in questa parte finale di stagione. Messi finalmente da parte gli infortuni, il calciatore tedesco adesso spera di ritrovare una maglia da titolare nello scacchiere di Sarri.

Posto che sicuramente ritroverà, magari non in tutte le gare, perché si giocherà praticamente ogni tre giorni e dunque servirà davvero l’apporto di tutti per essere sempre al top. La rosa ampia gioca a favore della Juventus, che dovrà essere brava a tenersi dietro la Lazio e l’Inter dell’ex Antonio Conte.

Khedira vuole però anche alzare altri trofei con la Juventus e avrà l’occasione di giocarsi la Coppa Italia nel giro di pochi giorni. I bianconeri dovranno eliminare il Milan in semifinale (andata 1-1) per avere poi la possibilità di giocarsi il trofeo contro una tra Inter e Napoli.

Khedira e il sogno Champions

Il calciatore tedesco è stato protagonista di una diretta Instagram nella quale ha parlato del suo passato, dei suoi anni al Real, ma anche del futuro. E della voglia matta di alzare quella Champions che tanto manca nella bacheca juventina. «Ho vinto quasi tutto, ma vincere è come una droga e c’è sempre fame di vittoria» ha detto il centrocampista tedesco.

«Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo dovrai provare a farlo. Il mio sogno ora è vincere la Champions con la Juve. Ci siamo andati vicini tre anni fa in finale contro il Real Madrid, credo che potremo riuscirci nei prossimi anni. È il mio sogno ed è anche quello di tutti i tifosi juventini» ha concluso Khedira.

