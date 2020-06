Paredes, il regista della Juventus può arrivare dal Psg. Ma solo se…

Il Psg non ha rinunciato alla pista che porta a Pjanic: sa che con il no di Arthur il passaggio al Barcellona è complicato. Allora Paredes torna di moda per la Juventus.

Stamattina Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa tra la Juventus e il Psg. «Il dt Leonardo sotto traccia avrebbe mosso emissari di fiducia per insiste con la Juventus per lo scambio tra Paredes e Pjanic. L’ex romanista piace molto, anche alla proprietà del Paris Saint-Germain e tutto lascia pensare che qualora Arthur non si convincesse la destinazione più ovvia per l’ex Lione sarebbe proprio Parigi».

LEGGI ANCHE >>> Pogba e la Juventus, storia di un grande amore. Novità importanti nella trattativa per il francese

Paredes nuovo regista della Juventus?

Il mercato estivo sta per iniziare. La Juventus potrebbe acquistare qualche rinforzo per alzare il livello della rosa. Un nome caldo, pertanto, è senza alcun dubbio quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sta trovando poco spazio al Paris Saint-Germain e desidererebbe cambiare aria e cercare fortuna altrove già in questa sessione invernale. Il punto è: Maurizio Sarri lo considera davvero all’altezza di Bentancur? E’ il caso di virare su di lui dopo il no di Arthur e le difficoltà ad arrivare a Jorginho?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK