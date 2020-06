Pogba, la Juve pensa di inserire una pedina nell’affare. C’è una novità

La Juventus non ha rinunciato all’idea di portare Pogba ancora in bianconero. Paratici ha detto al Man Udt di voler inserire Rabiot nello scambio.

«L’operazione Paul Pogba è sempre più complicata, ma la Juventus vuole provarci fino alla fine». A scriverlo è il portale Ilbianconero.com che dà un importante aggiornamento sulla corsa al francese del Manchester Uniter. «C’è anche Adrien Rabiot tra i giocatori che la Juve ha proposto al Manchester United come pedina di scambio per arrivare a Paul – si legge -. Lo ha valutato oltre 30 milioni come valore all’interno dell’operazione. La risposta arrivata da Manchester è stata di un gradimento relativo, non totale, per l’ex PSG. Lo stipendio da 7 milioni fissi di Adrien è ritenuto fin troppo esagerato dallo United che pure dovrà ritoccare il proprio monte ingaggi, ma sembra esserci margine per trattare tra le parti».

Pogba e la Juve, storia di un grande amore

Il centrocampista, si sa, è in cima ai pensieri di Fabio Paratici ed anche Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte. E’ tuttavia anche un obiettivo del Real Madrid. Paul Pogba ha ancora due anni di contratto all’Old Trafford e la stampabritannica crede che il prezzo di partenza sia di 100 milioni di sterline. Troppi per tutti in periodo di Coronavirus.

