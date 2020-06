Calciomercato Juventus, Zaniolo: le quote dei bookmaker fanno sognare

Le cifre dei Bookmaker faranno felici i tifosi bianconeri, un taglio deciso della quota bianconera che sembra avvicinare l’obiettivo di mercato

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di mercato che piace molto in casa bianconera, a volerlo in primis è il direttore sportivo Fabio Paratici che già da tempo insegue il giovane calciatore della Roma. La società giallorossa ha già fatto capire che vuole puntare su di lui essendo Zaniolo uno dei veri pupilli dei tifosi, ma qualora arrivassero offerte importanti un trasferimento non è impossibile, anzi a confermare questa possibilità ci hanno pensato gli analisti di Sisal Matchpoint, infatti le quote di Zaniolo per un possibile trasferimento alla Juventus sono incredibilmente indicative.

La possibilità che Zaniolo si trasferisca alla Juventus è quotata da 7,50 passa a 4,50 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020). Più lontane le altre. L’inter che era a 9,00, è salita a 12,00, mentre le ipotesi estere sembrano decisamente più improbabili. Manchester United quotato a 16,00, uguale il Paris Saint Germain. L’ipotesi in polpe però rimane la permanenza nella capitale e dunque in giallorosso anche se la quota è passata da 1,33 a 1,38.

