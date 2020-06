Dybala spinge per il rinnovo. Da due cessioni i soldi per la sua firma

Dybala spinge per il rinnovo. Da due cessioni i soldi per la...

Dybala ha lanciato la pietra nello stagno, la Juve dovrà recepire l’input. La Joya chiede 15 milioni, ma servono tre addii eccelenti per farlo firmare…

Ieri Paulo Dybala è stato più chiaro che mai. Ha mandato un sms alla Juventus di quelli pesanti. «Poteva arrivare l’anno scorso quando non volevamo più contare su di me, c’erano alcuni club interessati. Tra questi il Manchester United e il Tottenham. Penso che ci siano state dell conversazioni, poi è arrivato il Paris Saint-Germain. Io non ho parlato direttamente con loro, la mia intenzione era di restare». Stamattina la Gazzetta dello Sport riprende il concetto e lo approfondisce, spiegando come chieda almeno 15 milioni di ingaggio. Il club, invece, spera di chiudere intorno ai 12.

Dybala, soldi per l’ingaggio dagli addii di Pjanic e Rabiot

Come faranno a permettersi un altro contratto faraonico dopo quello di Cristiano Ronaldo? Principalmente attraverso i risparmi. La Juve per abbassare il costo del personale dovrà fare delle scelte e quella di rinunciare a qualche alternativa extra lusso è la favorita. Gli indiziati principali a partire e a far respirare le casse del club sono sostanzialmente tre. Il primo è Pjanic che dovrebbe finire al Barcellona. Il secondo è Rabiot che piace in Inghilterra. Il terzo, infine, è il Pipita Higuain.

