Juventus-Milan, Coppa Italia: orario, probabili formazioni

Tutto pronto per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà venerdì 12 giugno con fischio d’inizio che dovrebbe essere fissato, manca ancora l’ufficialità, per le ore 21. E’ importante ricordare che in caso di ulteriore punteggio di parità dopo i 90 minuti non ci saranno tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigori.

Questo ovviamente per non sovraccaricare ancora di più i calciatori, che fino al prossimo mese di agosto saranno sottoposti ad un vero tour de force, giocando di fatto ogni tre giorni. All’andata la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, con la Juventus che adesso allo Stadium parte con un leggero vantaggio sui rossoneri in virtù della rete segnata in trasferta.

Si giocherà a porte chiuse, ovviamente, ma non ci sono dubbi sul fatto che saranno milioni gli appassionati di calcio, non solo tifosi rossoneri o bianconeri, che vedranno la sfida in tv. Sarà trasmessa in chiaro su Rai1.

Juventus-Milan: le ultime sulle formazioni

Nella Juventus tra i pali ci sarà Buffon, in difesa Cuadrado dovrebbe essere confermato a destra. In mediana Bentancur pare aver scalzato Pjanic nel ruolo di regista. Khedira dovrebbe vincere il ballottaggio con Ramsey e Rabiot. In attacco Higuain dovrebbe partire dalla panchina, con Douglas Costa titolare. Pochi dubbi anche per quanto riguarda il Milan, che sarà alle prese con delle assenze davvero pesanti. Castillejo e Theo Hernandez sono squalificati, alla pari di Ibrahimovic che però sarebbe stato ugualmente assente poiché infortunato.

Juventus-Milan: le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

