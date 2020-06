Douglas Costa con Dybala e Ronaldo. La Juve porta la fantasia al potere

Sarri contro il Milan sfrutterà al massimo l’intero potenziale offesivo a livello di qualità. Douglas Costa, infatti, giocherà con Ronaldo e Dybala dal 1′.

Douglas Costa e la sua fantasia, muscoli permettendo. Il fantasista della Juventus sarà utilizzato da Maurizio Sarri dal 1′ contro il Milan nella semifinale di ritorno in programma domani sera. Completerà così un reparto di grandissima fantasia insieme a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Questo perché il tecnico della Juve vuole portare la fantasia al potere sfruttando tutta quella che ha a disposzione.

Sarri considera Douglas Costa l’elemento in più

Sarri ha grande considerazione del talento brasiliano e la Gazzetta dello Sport ne parla nell’edizione in edicola. «Salvo sorprese – si legge – Dybala e Ronaldo avranno contro il Milan un altro compagno baciato dal talento e tatticamente poco disciplinato, Douglas Costa. Un tridente inedito, mai schierato dall’inizio quest’anno, da cui l’allenatore s’aspetta un regalone: il biglietto per la finale dell’Olimpico del 17 giugno». Probabilmente è il top della gamma a cui si può puntare nel campionato italiano e ne dispone la Juventus. I tifosi incrocino le dita, anche perché il brasiliano serve come il pane in questa fase della stagione…

