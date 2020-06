Milan, duro faccia a faccia tra Ibrahimovic e Gazidis

Ieri duro confronto tra Ibrahimovic e l’ad del Milan Gazidis. I rossoneri trovano l’accordo per gli stipendi, ma c’è tensione. Arma in più per la semifinale?

Durissimo confronto ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, e successivamente anche il capitano Romagnoli, hanno affrontato l’amministratore delegato Ivan Gazidis. I temi toccati sono stato il taglio degli stipendi affrontato solo a qualche giorno dal match con la Juve e il futuro. Toni alti, tanto che la tensione è cresciuta tra le parti quasi subito. La stessa, tuttavia potrebbe essere incanalata positivamente da Pioli in vista del match di domani sera.

Ibrahimovic, addio scontato al Milan

A raccontare l’episodio questa mattina è stata la Gazzetta dello Sport. «Gazidis credeva di motivare la truppa con la notizia dell’accordo raggiunto con la proprietà sul tema della riduzione degli stipendi, ma si è ritrovato con alcuni nodi da sciogliere. In un confronto durato tre quarti d’ora, più che rose ha raccolto spine. Soprattutto nell’atteggiamento di Ibrahimovic, che a questo punto sembra deciso a cambiare aria a fine stagione. Fra Zlatan e Gazidis evidentemente non c’è empatia, e gran parte della squadra non ha gradito la scelta di tempo del manager rossonero».

