Bentancur padrone del centrocampo, Cristiano Ronaldo flop

Bentancur è più portato all’incursione e con questi compiti affibbiatigli da Maurizio Sarri è risultato il migliore in campo. E’ stato il padrone assoluto del centrocampo bianconero ed ha dimostrato di essere in una forma smagliante. Il giudizio sui giornali lo premia. «Un uomo chiamato mezzala – scrive Gazzetta dello Sport -. Il “suo” ruolo naturale, per noi, è questo. E la quadratura del cerchio sarriano coinciderà con l’arrivo di un centrale alla Tonali. Un peccato limitare l’aggressività, il senso dell’incursione e il gioco in verticale dell’uruguayano lasciandolo basso davanti alla difesa. Il problema della Juve è che Pjanic fatica da morire in quel ruolo: quando il bosniaco esce, si vede la differenza con Bentancur che si prende più palloni e responsabilità. Ma Pjanic mezzala proprio no? E dove lo farebbe giocare il Barcellona se non mezzala?».