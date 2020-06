Higuain, ma che fai? Durante la partita in tribuna controlla il cellulare

Gonzalo Higuain, indisponibile, era in tribuna durante Juventus-Milan. Le telecamere, però, lo hanno beccato mentre sbirciava il telefonino.

«Il momento più significativo del secondo tempo di Juventus-Milan si è presentato al 65′ – scrive il portale FanPage -. Quando la regia televisiva ha staccato da una delle tante fasi spente del gioco per inquadrare Gonzalo Higuain (non convocato). Era seduto sugli spalti dell’Allianz Stadium, doverosamente distanziato dai compagni. Sguardo annoiato, espressione di chi avrebbe preferito essere altrove, ha preso il telefono dalla tasca con la naturalezza che abbiamo tutti noi quando cerchiamo di distrarci da qualcosa che non ci piace o non ci interessa. Immagine potente, perché perfettamente complementare a quello che si stava vedendo in campo proprio in quei momenti. La sintesi del primo calcio post-Covid: lento, ovattato, anestetizzato».

Il tweet degli Autogol su Higuain

