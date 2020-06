Napoli-Juventus, la conferenza stampa di Sarri – LIVE

Sarri incontra i giornalisti nella vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli, che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico di Roma

Maurizio Sarri domani affronterà una gara di cruciale importanza, sia per il suo percorso da allenatore: il mister affronterà la sua ex squadra in una finale di un torneo, dopo la sconfitta dell’ultimo incontro, infatti in campionato la Juventus nell’ultima sfida contro il Napoli perse al San Paolo. Ma è anche un -possibile- primo trionfo italiano, infatti il mister in caso di vittoria sarebbe al suo esordio e potrebbe portare in bacheca il primo grande obiettivo della stagione della Juventus 2019-2020. La conferenza stampa sta per iniziare, alle 13.30 precisamente, a breve ci saranno aggiornamenti sulle parole del mister bianconero.

Napoli-Juventus, le parole di Sarri in conferenza stampa

Sta per iniziare la conferenza stampa di Maurizio Sarri. A breve aggiornamenti con le sue parole: “Domani mi aspetto una partita particolare, partita difficile e di difficile interpretazione”.

Alla domanda su Dybala in falso 9 in formazione e sull’occasione di vincere un trofeo dopo la mancata Super Coppa, il mister ha risposto: “Mi girano i c******* quando mi si dice che non ho vinto niente in Italia, io sono partito dai campionati inferiori e ho vinto promozioni, ma da certi giornalisti abituati alla Champions è forse poco, la voglia di vincere il trofeo però è grande, dunque non ho retro pensieri, sono pienamente proiettato sulla Juventus”.

“Ronaldo non è in forma? Il ragazzo è sempre disponibile e generoso in fase difensiva e a livello qualitativo deve riprendersi un pochino come tutti dato il periodo”.

“Non siamo in forma? Le sconfitte ci sono per tutte le squadre, un percorso fino a qua molto buono, risultati -per me- fra i migliori degli ultimi 50 anni. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino a qui. Ma capisco che l’esigenza sia alta in un immaginario simile, la vittoria non è però scontata ma noi vogliamo rendere il nostro percorso tangibile”.

Alla domanda su Higuain disponibile per la partita, il mister ha risposto: “Higuain molto probabilmente sarà indisponibile per la gara”.

“Cosa ne penso di Gattuso? Un ragazzo che mi piace molto, schietto e diretto. Non mi sorprende cosa stia facendo ora, risultati che aveva già dimostrato con il Milan”.

