Aouar, il Lione abbassa il prezzo. Solo un’avversaria per la Juventus

Per il Lione sarà molto complicato riuscire a trattenere nei prossimi mesi Houssem Aouar, ma ha già una consapevolezza. Ovvero che dalla sua cessione riuscirà a ricavare molti milioni di euro. Perché oltre alla Juventus ci sono anche altri club interessati e dunque è facile prevedere per lui un’asta. Si partiva da almeno 65 milioni. Chiaramente per la formazione bianconera erano troppi se fossero stati richiesti tutti in un’unica soluzione e senza contropartite. Ma Paratici sa il fatto suo e sta lavorando al colpo.

Houssem Aouar lascerà sicuramente il Lione nel corso della prossima estate, ma secondo quanto riportato da France Football sono solo due i club rimasti in corsa per acquistarlo. Il PSG si è infatti tirato indietro nonostante la richiesta sia scesa a 50 milioni di euro. Solo Juventus e Manchester City sono pronte a trattare. Il centrocampista francese piace tanto al club bianconero, che lo ha visto anche da vicino come avversario nell’ottavo di finale di Champions League contro il Lione. Si tratta di un mediano giovanissimo ma con grande qualità. Maurizio Sarri lo vorrebbe inserire nella sua mediana dove cerca gente del genere Arthur, ad esempio, calzerebbe a pennello.

