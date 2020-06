Juve-Napoli, nelle probabili formazioni c’è ancora Pjanic. Sorpresa dietro…

Sarri per Juve-Napoli sceglie di confermare Pjanic a centrocampo anziché dare spazio a Khedira. Unico accorgimento l’inserimento dal 1′ di Cuadrado come terzino.

in molti pensavano che stavolta toccasse Khedira partire dal 1′. Invece compare Miralem Pjanic nelle probabili formazioni di Juve-Napoli. La finalissima della Coppa Italia stabilirà la prima formazione che vincerà un titolo italiano dopo il Covid-19. «Sarri contro se stesso – scrive la Gazzetta dello Sport -. L’allenatore della Juve deve disinnescare il trio che ha inventato al Napoli. Forse Dybala alla Eriksen per disturbare Demme». In questo caso Cristiano Ronaldo tornerebbe largo a sinistra lasciando la parte centrale alla Joya. Che così agirebbe da falso nuove. L’escluso stasera dovrebbe essere Danilo. Al suo posto è pronto Cuadrado, mentre il resto dell’undici non dovrebbe regalare delle novità. Higuain, Chiellini e Ramsey sono stati convocati: i primi due però solo per fare gruppo. Il gallese verrebbe buttato dentro solo all’occorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Buffon, è il giorno in cui può eguagliare Mancini in Coppa Italia

Juve-Napoli, le probabili formazioni della finale

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK